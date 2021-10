CB Correio Braziliense

(crédito: TASOS KATOPODIS/GETTY IMAGES)

Hannah Gutierrez-Reed, armeira responsável no set do filme Rust, onde aconteceu o acidente que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, já havia se envolvido em um conflito por manuseio irresponsável de armas, durante o set do faroeste The old way, com o ator Nicolas Cage.

O site The Wrap conversou com um membro da equipe de The old way e, durante a apuração, foi relatado o conflito com Cage no set de gravação após Hannah disparar três vezes seguidas um revólver sem avisar a todos. Stu Brumbaugh, maquinista chefe do faroeste, afirmou que pediu a um assistente de direção a demissão de Hannah Gutierrez-Reed, ainda naquele dia, por conta de sua inexperiência, decisão que teria sido apoiada pelo ator Nicolas Cage.

"Falei com ele (o assistente de direção): 'Ela precisa ser afastada'. Depois de uma segunda ocorrência similar à anterior (disparar sem dar avisos) fiquei mais furioso. (…) Ela era uma novata", relatou o maquinista.

The old way foi o primeiro trabalho de Hannah, Rust, filme palco do incidente, foi o segundo. A jovem, 24 anos, é filha de um dos maiores atiradores dos Estados Unidos, Thell Reed, grande campeão de competições de tiros, que também é um dos armeiros requisitados de Hollywood.