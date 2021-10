Felipe Araújo lança projeto que reúne pagode, sertanejo e futebol

JC Júlia Cândido*

(crédito: Phillipe Guimaraes)

Felipe Araújo anunciou seu mais novo projeto, o Clube do Araújo, que será lançado pela Universal Music. Reunindo assuntos como sertanejo, pagode e futebol, o artista vai lançar uma série original na Globoplay, músicas e vídeos inéditos, além de realizar uma turnê pelo Brasil. O lançamento dos projetos foi feita nesta sexta-feira (29/10) e a série estará disponível na plataforma de streaming de vídeo Globoplay. As músicas e vídeos poderão ser acessados nas plataformas digitais e redes sociais do cantor.

O projeto explora a carreira de Felipe, a escolha do repertório das músicas e dos lançamentos, além de trazer bate papo com cantores e jogadores de futebol convidados e uma festa exclusiva tendo Felipe como anfitrião. A série terá, inicialmente, cinco episódios, mostrando como foi o processo de criação do Clube do Araújo, que reúne nomes do futebol e do pagode, entre eles Daniel Alves, Arrascaeta, Paolo Guerrero, Falcão, Denilson, Sorriso Maroto, Pixote, Alexandre Pires, Grupo Menos é Mais, Dilsinho, Mumuzinho, Thiaguinho, Turma do Pagode, Ferrugem, Péricles, Neymar, Thiago Silva, Vinicius Junior, Arthur Mello e Gabriel Jesus.

“Eu espero que as pessoas recebam com muito amor esse projeto. Eu chamei pessoas que eu gosto de verdade pra participarem, pessoas que estão sempre ali comigo, me acompanhando e me apoiando, são meus amigos, afinal de contas. Espero que o público abrace esse projeto como eu abracei, porque é uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida inteira, colocar esse projeto pra acontecer é algo surreal pra mim, mas que me trouxe muita felicidade e realização e fazer”, explica Felipe Araújo.

Serão lançadas nas plataformas de streaming 31 faixas no decorrer do projeto, algumas regravações e outras inéditas. A segunda parte está prevista para 2022, e contará com 16 músicas e vídeos, trazendo nomes do pagode como Péricles, Mumuzinho, Thiaguinho, Turma do Pagode e Ferrugem.

“Todo mundo sabe que eu sou sertanejo e o quanto sou apaixonado por pagode e futebol. Eu comecei isso lá atrás, com Atrasadinha, quando eu arrisquei e lancei uma mistura de pagode e sertanejo, que aliás deu muito certo. Por que não criar uma festa com a minha cara, com meu nome, com meu jeito, unindo tudo isso? E quando vi que o projeto foi ficando gigante, pensei: ‘preciso mostrar isso pra todo mundo, isso tem que virar uma série'", diz o cantor.

Em 2022, Felipe dará início à turnê Clube do Araújo, mas os estados pelos quais a turnê vai passar ainda não foram divulgados.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel