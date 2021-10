Viegas explora temas como relações humanas no álbum 'Conexões'

JC Júlia Cândido*

(crédito: Reprodução)

Com uma temática diferente da que vinha trabalhando nos últimos 10 anos, o cantor Viegas traz as relações humanas para o álbum Conexões, programado para ser lançado em 2022. Em outubro, ele lançou o single Posso ser, em parceria com Maneva. A música trata de questões como relacionamentos saudáveis e autoconhecimento, e estará no álbum Conexão.

Antes do lançamento da Posso ser, Viegas lançou Pra voar, faixa que também faz parte do álbum que será lançado em 2022. A canção e o clipe relatam a história de um encontro que se deu de forma inesperada e retrata um amor tranquilo e companheiro. O vídeo conta com a participação de Elana Valenaria, amiga de Viegas e colega de confinamento nos realities Big Brother Brasil e No Limite.

“Eu nasci na periferia e tenho mais de dez anos na música, então eu sempre me identifiquei em cantar sobre política e tal, mas chegou um momento em que falar sobre isso ficou muito pesado pra mim, senti que eu precisava de outras coisas, viver outras coisas”, conta Viegas. “Espero que as pessoas se surpreendam a cada música, porque como sempre falei muito de política e sobre o social, e agora to falando de relações humanas, as pessoas vão receber com surpresa essa mudança”, comenta.

Cantor, compositor, produtor musical e arranjador brasileiro, Viegas participou do Big Brother Brasil em 2018 e, recentemente, participou do reality No Limite, no qual ficou em segundo lugar. A carreira na música começou há cerca de 10 anos, mas o cantor decidiu mudar o repertório dos assuntos abordados, saindo de temas como política para relacionamentos pessoais.

As canções Posso ser e Pra voar já estão disponíveis nas plataformas digitais de música.