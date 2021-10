TJ Fernandes estreia seu novo espetáculo neste sábado (30/10)

CB Correio Braziliense

Comediante TJ Fernandes convida o público a rir das pequenas e grandes dificuldades cotidianas - (crédito: Divulgação)

O comediante TJ Fernandes estreia seu novo espetáculo solo, Ninguém disse que era fácil, neste sábado (30/10), no Teatro da Caesb, em Águas Claras, às 21h. Na comédia stand-up, ele fala de assuntos do cotidiano de qualquer pessoa comum, mas de forma bem cômica e sarcástica. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

O espetáculo reúne os principais textos criados pelo artista nos últimos anos. O nome é uma referência às dificuldades de coisas simples do nosso dia a dia como se relacionar, exercer a paternidade, garantir o próprio sustento em meio a crise e viver numa sociedade totalmente conectada.

TJ Fernandes é jornalista, apresentador, ator, comediante, produtor e roteirista. Ele ficou conhecido com a criação da música Melô do DF, que se tornou um dos maiores virais da história de Brasília e que acumula milhares de visualizações nas redes sociais.

Todas as medidas sanitárias contra o coronavírus devem ser respeitadas no teatro, sendo obrigatório o uso de máscara e a capacidade máxima de pessoas no espaço reduzida a 50%.

Espetáculo Ninguém disse que era fácil

30 de outubro, às 21h, no Teatro da Caesb, em Águas Claras. A partir de R$ 20.