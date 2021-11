CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Cidade de Nova York, 1978. Kathy (Melissa McCarthy), Ruby (Tiffany Haddish) e Claire (Elisabeth Moss), esposas de mafiosos irlandeses assumem os negócios em Hell's Angels após a prisão de seus maridos por agentes do FBI. A partir de então o trio decide unir forças para criar sua própria organização e oferecer apoio e proteção a pequenos comerciantes locais. Com o tempo, o poder das mulheres cresce ao ponto não só de incomodar Little Jackie, o novo chefão local, mas também chamar a atenção da máfia italiana. Essa é a trama de Rainhas do crime, filme exibido na Tela Quente desta segunda-feira (01/11).

O filme é dirigido por Andrea Berloff e conta com a participação de Brian D'arcy James, Domhnall Gleeson, Elisabeth Moss, James Badge Dale, Melissa Mccarthy, Tiffany Haddish no elenco.

Confira o trailler: