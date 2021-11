Bell Marques realiza sonho de comandar cruzeiro temático

CB Correio Braziliense

(crédito: Fábio Cunha)

O cantor Bell Marques irá comandar um cruzeiro temático no Vambora pro Mar, dos dias 5 a 8 de novembro, com embarque e desembarque no Porto de Santos (SP). O evento ocorrerá a bordo do navio MSC Preziosa, operado pela MSC Crociere desde 2013, tendo como repertório apresentações de alguns nomes conhecidos, sendo eles Israel & Rodolffo, Durval Lélys, Harmonia do Samba, Timbalada, É O Tchan e Rafa e Pipo Marques.

“Sempre foi um sonho comandar um transatlântico nesse formato, fazer um carnaval em alto mar, só com artistas da Bahia. Sou movido a desafios e estou muito feliz de realizar esse projeto e de contar com a confiança e carinho dos meus fãs, que acreditaram nele desde o começo”, disse o cantor, no material de divulgação.

O MSC Preziosa oferece cabines internas com vista para o mar e varandas, havendo também opções para famílias e suítes exclusivas, banheiro com banheira, armário, TV interativa, telefone, e Wifi incluso.

Washington Bell Marques da Silva, mais conhecido como Bell Marques, é um cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista brasileiro nascido em Salvador. Tornou-se conhecido como vocalista do Chiclete com Banana, um grupo de axé, permanecendo no grupo entre os anos de 1980 e 2014 e vendendo em torno de 8 milhões de álbuns durante o período.

Os ingressos e as demais informações podem ser adquiridas no site.