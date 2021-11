Sesc traz de volta aos palcos o festival de palhaçaria Festclown

CB Correio Braziliense

(crédito: Foto: Critiano Costa)

O festival de palhaçaria Sesc Festclown volta aos palcos com apresentações que se estendem até domingo (7/10). O Sesc abrirá o cronograma de apresentações com oficinas e debates nesta quinta-feira (4/10), como uma forma de divulgação da cultura do circo no DF. Em sua 18ª edição, o Sesc Festclown reúne palhaços brasileiros e estrangeiros nos espaços culturais do Sesc-DF e conta com lives no Youtube da instituição.

Um dos festivais mais reconhecidos da América Latina na área circense, o Sesc Festclown abre portas para o reconhecimento de diversos artistas circenses, produtores e agentes culturais. “O Sesc-DF fica extremamente feliz de poder retomar esse projeto que já faz parte da história cultural de Brasília. Infelizmente ano passado não pudemos realizar o evento, mas estamos de volta contribuindo para o fomento à cultura e apoiando os profissionais da área, que foram um dos grandes afetados pelas paralisações. Receber esses artistas de diversos estados nesse ofício que é tão lúdico e enriquecedor para todos é uma alegria grande”, afirma o diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo Silva, através do material de divulgação.

No total, serão 23 apresentações de palhaçaria, promoção de debates, mostra de documentários e podcasts. A entrada será gratuita mediante doação de um quilo de alimento, que será destinado ao programa Mesa Brasil Sesc-DF.

As apresentações serão feitas em solos, duos, trios ou grupos, tendo como alvo públicos diversos, do infantil ao adulto. As apresentações serão realizadas nos espaços do Sesc, localizados no Setor Comercial Sul (Teatro Silvio Barbato), na 913 Sul (Teatro Garagem), em Taguatinga Norte (Teatro Paulo Autran), em Ceilândia (Teatro Newton Rossi) e no Gama (Teatro Paulo Gracindo). Serão tomadas todas as medidas de segurança contra o coronavírus, sendo o público reduzido a 35% da capacidade dos espaços.

Os ingressos poderão ser adquiridos pelo Sympla.