Escritor senegalês ganha Goncourt, maior prêmio da literatura francesa

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O jovem escritor senegalês Mohamed Mbougar Sarr, 31 anos, ganhou, nesta quarta-feira (3/10), o mais prestigiado prêmio literário francês, Gouncourt, pelo romance La Plus Secrète mémoire des hommes ("A mais secreta memória dos homens"). Sarr é o primeiro escritor da África Subsaariana a receber o título.

O ganhador do prêmio Goncourt recebe um cheque de valor simbólico de 10 euros (US$ 13), mas o prêmio assegura ao ganhador a publicação e a venda de milhares de exemplares.

O escritor era o competidor favorito do júri e recebeu seis dos dez votos. "Sinto uma grande alegria. Simplesmente. Ainda me faltam as palavras", afirmou o autor, através de nota de agradecimento.

Mohamed Mbougar Sarr nasceu em Dacar (Senegal) e estudou na escola militar de Saint-Louis e no Liceu Pierre-d'Ailly, de Compiègne. Fez também a École des hautes études en sciences sociales e já foi premiado com o Grand Prix du Roman Métis (2015), o Ahmadou-Kourouma Award (2015) e o Knight of the Order of Merit of Senegal (2015).