Projeto Papo de Quebrada terá participação da escritora e rapper Preta Rara

RN Ronayre Nunes

Preta Rara será a grande convidada para a primeira edição do projeto - (crédito: juh guedes/divulgação)

Com trajetória artística marcada pela atuação em movimentos negros e feministas, a escritora e rapper Preta Rara será a grande convidada para a primeira edição do projeto Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos. O encontro ocorrerá no Sesc Ceilândia, nesta quarta-feira (3/11), às 19h.



O objetivo do projeto é promover discussões e provocações sobre as experiências e caminhos vividos nas periferias, ouvindo vozes que façam parte do convívio comunitário local.

O coordenador do projeto, Max Maciel, explica mais sobre a ideia do projeto. “O Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos foi criado para reunir pessoas, fazedores de cultura, artistas, empreendedores periféricos, pesquisadores, ativistas, militantes e demais manifestações em um espaço de reflexão, cuja linha de atuação resulta em boas práticas mapeadas por todo o país”.

Vale lembrar que, além de Preta Rara, o evento contará com a participação musical do DJ Jean C. O encontro será transmitido também pelo YouTube.

Serviço

Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos

Nesta quarta-feira, 3 de novembro

Sesc Ceilândia (QNN 27)

Entrada franca