Ex-BBB Arthur Picoli abre live por acidente em festa e revela sexo no carro

Na madrugada desta quarta-feira (3/11), o ex-BBB Arthur Picoli cometeu uma gafe ao abrir uma live no Instagram por acidente e expor uma conversa íntima entre amigos.

Durante uma festa de Halloween no Rio de Janeiro, o modelo iniciou a transmissão sem querer e foi possível escutá-lo relatando um episódio em que foi flagrado fazendo sexo no carro por seguranças.

"Naquela outra festa, fiquei cagado de cachaça e tal, levei a mulher para dentro do carro, levei bronca dos homens lá do condomínio. A menina sentando gostosinho e o cara batendo na janela. Eu falei: ‘Pera aí’. Fiquei puto, voltei para a festa", revelou ele durante a conversa.

No momento em que Arthur contava a história, quase 3 mil pessoas assistiam à transmissão. O nome da mulher, no entanto, não foi revelado, e até a publicação desta nota, o influenciador não se pronunciou sobre o caso.

Veja o vídeo do momento:



E o Arthur do BBB que abriu uma live no insta sem querer e estava contando pros amigos que pegaram ele transando dentro do carro #carthur ???? pic.twitter.com/HOmm482IiP