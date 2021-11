Crítico do STF, Allan dos Santos pede habeas corpus ao STF

Ed Estado de Minas

(crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos apresentou, nesta quarta-feira (3/11), pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal (STF). Ele está foragido nos Estados Unidos.



No documento, a defesa do blogueiro pede o decreto de prisão seja suspenso. Allan teve sua extradição e prisão determinadas pelo ministro Alexandre de Morais, em 5 de outubro, a pedido da Polícia Federal.

Com isso, o nome do blogueiro foi encaminhado para a Interpol. De acordo com documentos do governo americano, Allan dos Santos entrou no país com visto de turista que teria expirado em fevereiro.



A defesa argumenta que a prisão é um ataque à liberdade de imprensa, já que o blogueiro é formado em jornalismo e é dono de um canal de notícias, o Terça Livre.

Santos é investigado no inquérito das fake news, relatado por Alexandre de Morais. Aberto em março de 2019, por decisão do então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, o inquérito investiga notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo.

Allan postou o documento em seu Telegram, onde habitualmente posta provocações contra o Supremo e seus ministros.