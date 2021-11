Horta Project lança 'Metric', novo single de rock instrumental

CB Correio Braziliense

(crédito: Thaís Mallon/Divulgação)

Conjunto brasiliense Horta Project, power trio, conhecido por misturar progressivo, post-rock e metal alternativo em suas composições, lançou nesta quarta-feira (03/11) a canção Metric, single de rock instrumental acompanhado de um clipe.

Com direção do músico Tiago Palma, o vídeo de divulgação é composto por uma experimentação visual, formada por planos e luzes inesperados e teve produção do Estúdio Lingus e Vegetal Produções, empresa coordenada pelo guitarrista Rodrigo Vegetal. A produção e mixagem da faixa ficou por conta do canadense David Bottrill, reconhecido mundialmente por seus trabalhos com bandas como Peter Gabriel, Muse, Tool, Mastodon e Smashing Pumpkins.

Formado por Rodrigo Vegetal (guitarra), Lucas Cuesta (baixo) e Tiago Palma (bateria), em 2009, o grupo lançou um EP homônimo com faixas autorais que misturam rock’n roll e hard rock. Em 2017, lançaram o DVD Anatomy of sound, obra composta por diferentes intervenções culturais. Atualmente o grupo trabalha nas composições do próximo álbum autoral, com previsões de gravações em estúdio no segundo semestre deste ano.

Metric, clipe da banda Horta Project