Após ser criticado por Wagner Moura, Mario Frias dispara: 'Patético'

O secretário especial da Cultura, Mario Frias , não gostou das declarações do ator Wagner Moura durante uma entrevista que concedeu nesta segunda-feira (01/11) ao programa Roda viva , da TV Cultura .



O diretor de Marighella disse que não comentaria uma frase dita pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo , com ataques ao filme, que estreia nesta quarta-feira (04/11) nos cinemas.

O lançamento da obra, que foi aplaudida de pé no Festival de Berlim de 2019 e em diversos eventos internacionais, sofreu uma série de adiamentos devido a problemas burocráticos com a Agência Nacional do Cinema ( Ancine ) e, posteriormente, pela pandemia de Covid-19 .

"Eu não vou comentar. Eu não tenho nenhum respeito por nenhuma declaração que venha de qualquer pessoa que faça parte desse governo, nem desse cara, aquele outro cara da Secretaria de Cultura. Não vou comentar porque não respeito. A gente precisa escolher os combates", afirmou Wagner , ao ser instalado a comentar a frase de Camargo que chamou o longa de racista.

Sem conseguir se defender, o ex-ator de Malhação , da TV Globo , respondeu no Twitter nesta terça-feira (02/11), que a falta de respeito é mútua.



"Somos dois então. Não sinto nada além de desprezo por esse sujeito patético que bate palma pra bandido!", escreveu.

Na sequência, o atual secretário do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou outros posts contra Moura , chamando-o de "Wagner Choura" e postando fotos dele com os ex-presidentes Lula e Dilma , do PT .

Confira, abaixo, as publicações:

Somos dois então. Não sinto nada além de desprezo por esse sujeito patético que bate palma pra bandido! pic.twitter.com/bgMWEvmJjn — MarioFrias (@mfriasoficial) November 2, 2021

Me diga com quem andas e te direi quem és! Chorão pic.twitter.com/qXxPkHVn32 — MarioFrias (@mfriasoficial) November 2, 2021