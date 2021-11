MAB oferece oficina gratuita sobre arte e tecnologia

CB Correio Braziliense

O Museu de Arte de Brasília (MAB) oferece, neste sábado (6/11) a oficina gratuita Arte e Tecnologia, conduzida pela mestre em música pela Universidade de East Anglia (Reino Unido) e especialista em educação para o ensino superior pela Faculdade Batista de Vitória (Fabavi) Lélia Salles. A oficina terá lugar no Espaço Multiuso do MAB, entre 9h e 13h. As inscrições podem ser feitas pelos telefones (61) 99246-3245 e (61) 3306-1375 ou na portaria do museu, a partir das 9h.

Nessa aula, o participante terá a oportunidade de conhecer os aspectos históricos que contribuíram para a inserção da tecnologia na arte, assim como o fato de que a tecnologia é um divisor de águas na técnica, as problemáticas que advém do uso da tecnologia e sua influência nas concepções sobre o que seja arte, a experiência da arte e alguns exemplos sobre o assunto.

A iniciativa faz parte das atividades do Complexo Cultural Beira Lago, da Associação Amigos do Futuro, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), que tem por objetivo dinamizar a cultura nos espaços do MAB e da Concha Acústica.

“Muitos pensam que a ligação entre arte e tecnologia é coisa recente. Entretanto, é um elemento que já vem se inserindo nas técnicas dos processos artísticos pelo menos desde meados do século passado”, explica Lélia, em nota.

O curso seguirá todos os protocolos de segurança sanitária, com álcool em gel e aferição da temperatura na entrada do Museu. O uso de máscaras no interior do MAB é obrigatório.