Gracyanne descobre na rede social que foi trocada por outra: 'Me tiraram'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nesta quarta-feira (03/11), Gracyanne Barbosa foi pega de surpresa com uma notícia que a deixou triste. Por meio de uma postagem no instagram , Gracyanne ficou sabendo que foi desligada do cargo de Rainha de Bateria da Escola de Samba União da Ilha, do Rio de Janeiro.



A escola de samba União da Ilha do Governador postou no instagram que Gracyanne Barbosa não era mais a rainha de bateria da agremiação, após três anos de reinado.

"Foram três anos (2018/2019/2020) à frente de nossa bateria, onde você brilhou intensamente em nossos ensaios de quadra, de rua e nos desfiles oficiais. A comunidade te abraçou com todo carinho em virtude de sua educação, atenção e simplicidade. Obrigado por tudo, @graoficial! Boa sorte em seus trabalhos e projetos'", publicou a escola de samba carioca.

Indignada, a mulher de Belo respondeu vários comentários que lamentaram a sua saída. "Não foi uma escolha minha. Acabei de saber lendo aqui e estou extremamente chateada. Amo a União da Ilha e continuarei amando", escreveu ela. "Poxa, podiam ter mandado um zap, não acham?", disse.



A nova rainha



A jovem passista Juliana Souza é a substituta de Gracyanne. Desde 2015 a Ilha não tinha alguém da comunidade à frente da bateria.

"A comunidade sempre sugeriu nas redes sociais da escola uma nova rainha de bateria que fosse cria da Ilha, né? A Bruna Bruna havia sido a última. Então! Esse dia chegou! É com grande satisfação que a União da Ilha do Governador anuncia Juliana Souza como a nova rainha da escola!", começou o comunicado.

"Há 25 anos, Juliana passou a frequentar a quadra da agremiação, sempre levada pelo seu pai (um dos grandes compositores da escola e diretor de carnaval por vários carnavais). Além disso, ela desfilou por muitos anos como destaque em alegorias até chegar ao posto de uma das musas da escola. A vez de ser rainha chegou para ela para o carnaval de 2022", disse o comunicado.