Lima Duarte aparece com rosto machucado e conta que sofreu acidente

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Lima Duarte assustou os fãs após publicar vídeo com o rosto machucado contando do acidente que teve. O ator disse nas redes sociais que levou um tombo que o deixou com os olhos inchados e alguns arranhões pelo rosto.

"Sabe porque que eu estou com a cara assim? E a boca? Porque eu levei um tombo, levei um tombo, não cai", disse ele, dando um sorrisinho no final. Apesar do susto, ele tranquilizou os internautas dizendo que estava bem.

"Apesar do susto, eu estou bem. Levei um tombo, mas não caí!", finalizou. Lima não deu detalhes de como havia ocorrido o acidente. Nos comentários da publicação, os seguidores se mostraram aliviados pelo ator estar bem.

"Divino", "Mestre! Graças a Deus está bem! Meu ídolo", "Melhoras, meu querido", "graças a Deus está bem", "Que você se recupere logo e fique 100% novamente", foram apenas alguns dos recados carinhosos.