Festival de Brasília traz vagas para oficinas audiovisuais

Em imagem de arquivo, os troféus do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, - (crédito: Agência Brasília/Arquivo)

Entre 7 e 11 de dezembro, a 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, por meio da plataforma zoom, agrupará oficinas de audiovisual. Inscrições poderão ser feitas até 21 de novembro, no site do evento. O tema O Cinema do Futuro e o Futuro do Cinema norteia as classes que passam por modelagem para games e animação e tocam ainda as áreas de roteiro e finalização.

Com 40 vagas em cada uma das seis atividades programadas com processo seletivo de alunos, os cursos terão convidados como Kevin MacDonald (de Life in a day), o diretor carioca Cavi Borges, Adriana Mota e Fabiano (o Silva), especialistas de animação; o roteirista e diretor de séries Marton Olympio e a diretora especializada em novas mídias Liana Brazil. Há pré-requisitos para a seleção dos candidatos a vagas.

Confira algumas datas das atividades: Modelagem para Games (Felipe F. Costa), dias 7 e 8 de dezembro; Produção Colaborativa (com Cavi Borges), entre 7 e 10 dezembro; Modelando para Aplicação dos Princípios da Animação (com Adriana Mota e Fabiano, o Silva), entre 7 e 10 de dezembro; Desenvolvimento de roteiro com Marton Olympio, entre 7 e 10 de dezembro e Finalização, com João Paulo Reis, entre os dias

7 e 10 de dezembro. Nos dias 7, 8 e 10 de dezembro, Kevin MacDonald e Liana Brazil ministrarão oficina de WebDoc.

Inscrições nas Oficinas Formativas do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

Período de inscrições: Até 21 de novembro. Inscrições: https://festcinebrasilia.com.br/oficinas/