54º Festival de Brasília supera expectativas com 747 inscritos até o momento

SS Samanta Sallum

Até ontem, a mostra nacional recebeu inscrições de 109 longas-metragens - (crédito: Matheus Dantas/CB/D.A Press)

Até ontem, o número de inscrições de filmes habilitados para participarem do 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro chegava a 747. Quantidade superior à do ano passado. O festival será realizado de 7 a 14 de dezembro. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distitro Federal está avaliando a possibilidade de fazer a abertura do evento de forma híbrida, no Cine Brasília para um público limitado presencialmente.



“O número de inscrições surpreende em razão da pandemia, que interrompeu o trabalho de muita gente. É revelador, mostra a resistência cultural e o prestígio que o festival alcançou. Ele chega à sua maturidade completa”, destaca o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues.



Até ontem, a disputa nacional recebeu inscrições de 109 longas-metragens e 583 curtas. Na Mostra Brasília, esse número chegou a nove longas e 46 curtas.



Serão selecionadas 30 produções para a mostra principal, todas elas receberão um cachê, que varia de R$ 5 mil a R$ 30 mil a depender da modalidade.



Por onde anda Makunaíma?, de Rodrigo Séllos, foi premiado como o melhor longa-metragem em 2020. Ivan, o TerrirVel, documentário do crítico e diretor Mario Abbade, ganhou o Prêmio Especial do Júri. Todas as exibições naquela época foram on-line e pelo Canal Brasil.



O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é um marco anual para o cinema do país. Com este nome desde 1967, ele só não foi realizado entre os anos de 1972 e 1974, por conta de uma censura imposta pela ditadura militar. Desde 2007, o evento é reconhecido como Patrimônio lmaterial pelo Governo do Distrito Federal.