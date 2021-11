Internacional! Anitta se apresenta em um dos maiores talk-shows dos EUA

RN Ronayre Nunes

A carioca deu show de sensualidade e carisma - (crédito: Reprodução/YouTube)

Na madrugada desta quinta-feira (4/11), a carioca Anitta brilhou na TV norte-americana. A artista apresentou, ao lado de Saweetie, o hit Faking love no talk-show The late late show with James Corden.



A dupla caprichou na sensualidade e a brasileira esbanjou carisma. Na hora da entrevista, Anitta falou sobre a inspiração em Mariah Carey e até arrancou risadas do apresentador.

Assista:



Lollapalooza Paris 2022

O line-up do Lollapalooza Paris 2022 foi divulgado nesta quinta-feira (4/11) e a cantora Anitta foi confirmada como a única brasileira no festival. O evento ocorrerá nos dias 16 e 17 de julho no Hipódromo de Longchamp.

Além do espanhol e do inglês, a artista também possui música em francês. Mon Soleil, de Dadju, foi lançada este ano e tem participação de Anitta. A artista estará ao lado de grandes artistas e bandas de sucesso como Imagine Dragons, David Guetta, Pearl Jam e A$AP Rocky.