VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução / Redes sociais)

O line-up do Lollapalooza Paris 2022 foi divulgado nesta quinta-feira (4/11) e a cantora Anitta foi confirmada como a única brasileira no festival. O evento ocorrerá nos dias 16 e 17 de julho no Hipódromo de Longchamp.

Além do espanhol e do inglês, a artista também possui música em francês. Mon Soleil, de Dadju, foi lançada este ano e tem participação de Anitta. A artista estará ao lado de grandes artistas e bandas de sucesso como Imagine Dragons, David Guetta, Pearl Jam e A$AP Rocky.

Anitta, que está há algum tempo longe dos palcos por conta da pandemia, voltará com tudo para o evento. Ela também será uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, com show marcado para 26 de junho do ano que vem.