CB Correio Braziliense

(crédito: Disney/Divulgação)

Oi Alberto, curta animado da Disney derivado do filme Luca (2021), ganhou teaser e poster na quarta-feira (03/11). Na nova animação, o público acompanhará Alberto, agora morador de Portorosso. Após se separar de Luca, o garoto passa a viver como pescador ao lado de Massimo.

“A vida em Portorosso tem sido curiosa para Alberto. Com Luca longe, ele tem feito ondas para impressionar seu mentor Massimo, o ser humano mais legal que existe”, diz a sinopse do curta-metragem. Oi, Alberto é dirigido por McKenna Harris e produzido por Matt DeMartini. O curta conta com o retorno de Jack Dylan Grazer enquanto ele reprisa o papel de Alberto Scorfano, o monstro marinho adolescente de espírito livre. A produção estreia com exclusividade pelo Disney + em 12 de novembro.

O curta faz parte do Disney+ day, evento que ocorrerá em 12 de novembro e celebrará os dois anos de aniversário da plataforma de streaming. Além de Oi, Alberto, também serão disponibilizadas outras produções exclusivas para os assinantes, como os curtas Olaf apresenta, baseado nos bonecos de neve das animações de Frozen.

Confira o trailer