Mãe de Marília Mendonça fez aniversário um dia antes da morte da filha

A cantora Marília Mendonça, vítima de acidente aéreo no interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5/11), comemorou o aniversário da mãe, Ruth Moreira ontem. A artista, inclusive, prestou uma homenagem no Instagram. Foi uma das últimas publicações da cantora na rede social.



Ao lado de um carrossel com várias fotos em que as duas aparecem juntas, a cantora escreveu: “acordei cedo pra procurar um buquê e uma cesta de café da manhã pra você. eu que organizei, hahaha… viu só como tô adulta?”, diz um trecho da homenagem.



Em seguida, Marília escreve o quanto ama a mãe. “Seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe. Você, com seu coração gigante, não se conforma em simplesmente ser mãe de Marília e João Gustavo, mas é mãe de todos que ama de verdade. Seu coração deveria ser estudado e reproduzido nas próximas gerações. O mundo seria mais bonito se existissem mais Ruths espalhadas por aí.”









A homenagem termina com Marília agradecendo a mãe por cuidar tão bem do amor da sua vida, provavelmente se referindo ao filho da cantora, Léo, de apenas um ano de idade.



“Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas! Te amo, mãe! PRA SEMPRE! Feliz aniversário @ruthmoreira67.”



Tragédia em MG



A queda da aeronave que resultou na morte da cantora chocou o Brasil. O Corpo de Bombeiros recebeu a chamada por volta das 15h30, para atender uma ocorrência de queda de aeronave em Piedade de Caratinga, em um curso d'água, próximo ao acesso pela BR-474.

''Há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem há risco de submersão da aeronave'', informou a corporação logo após a queda. Bombeiros contam com o apoio do Samu.

Muitos fãs da cantora se deslocaram para o local do acidente, distante 11 quilômetros da área urbana de Caratinga, o que dificulta o trabalho da equipes de resgate.

Mais cedo, a cantora fez um post embarcando em um avião para anunciar show em Minas Gerais. Ela tinha show marcado nesta sexta-feira em Caratinga e outro neste sábado em Ouro Branco. Confira a agenda que a cantora faria:

05/11: Caratinga

06/11: Ouro Branco

12/11: Divinópolis

20/11: Taiobeiras

A aeronave





O avião, de prefixo PT-ONJ, pertence à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. Trata-se de um King Air C90A, com capacidade para seis passageiros. A aeronave, que é turboélice, foi fabricada em 1984 e tinha autorização para operar em regime de fretamento, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

