Marília Mendonça morre aos 26 anos em acidente de avião

PG Pedro Grigori

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O corpo de Marília Mendonça é retirado dos escombros do avião que caiu em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A cantora tinha 26 anos de idade e viajava para realizar shows em Caratinga e Ouro Branco neste final de semana. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte da artista por volta das 17h45 desta sexta-feira (5/11).

Além de Marília, também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor, Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto. Todos morreram. O modelo é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. O avião estava em situação regular, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai abrir uma investigação para apurar as condições da aeronave.



A assessoria de imprensa da cantora confirmou a morte de Marília e de todos os tripulantes. "Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos", disse em nota.

Marília Mendonça deixa um filho de dois anos, Léo Dias Mendonça Huff.

Durante a manhã, a cantora publicou um vídeo no Instagram gravado poucos minutos antes do avião decolar.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonca (@mariliamendoncacantora)