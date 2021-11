Marília Mendonça deixou músicas gravadas com Ludmilla, Dulce María e Lucas Lucco

PG Pedro Grigori

A morte repentina de Marília Mendonça ocorreu em meio a uma série de projetos musicais da cantora. Marília tinha músicas gravadas com diversos artistas, incluindo parcerias internacionais. De acordo com o site PopLine, ela deixou músicas com Ludmilla, Dulce María e Lucas Lucco. O lançamento das faixas ainda é incerto.

Marília declarou diversas vezes ser fã do grupo mexicano RBD, que se separou em 2008. Meses antes da morte, a brasileira realizou o sonho de gravar uma música com uma ex-integrante do grupo, a mexicana Dulce María. Durante uma live nesta sexta-feira (5/11), a ex-RBD contou a novidade. “Não sei se algum dia vão ouvir a música, porque tenho que respeitar sua partida, sua vida. Não sei se em algum momento poderei lançar. Ela tinha vontade de lançar“, compartilhou Dulce.

Na música, Marília cantou em espanhol pela primeira vez. A brasileira viajaria para o México para gravar um videoclipe para a música. “Henrique [produtor de Marília que também morreu no acidente] fez uma vídeochamada comigo e me falou: ‘Marília está muito feliz com a música, porque era muito fã da dulce e gostava muito de Rebelde. Seu sonho era ser Roberta Pardo”.

Dulce Maria fez uma live em seu Instagram e disse que tinha um projeto musical com Marília Mendonça. As duas estavam muito felizes com o feat e inclusive ontem Dulce falou com a produção. Marília era muito fã de RBD e queria ia ao México gravar o vídeo.pic.twitter.com/B1JbX5F1iM — RBD (@rbdmaniaco) November 6, 2021

Pagode

No começo de outubro, Ludmilla contou aos fãs que gravou uma parceria com Marília para o projeto Numanice 2, onde a funkeira carioca aposta em pagodes e sambas.

Lucas Lucco contou pelo Twitter que gravou um dueto com Marília, e que ela faria uma participação no DVD do artista. “A gente acreditava MUUUUUUUITO.. é sempre falamos que iria ser um tremendo sucesso”, escreveu.