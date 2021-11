Elis Valeriano faz sucesso com maquiagens artísticas

JC Júlia Cândido*

(crédito: Divulgação)

Sucesso na internet acumulando milhões de seguidores Elis Valeriano conquistou o carinho dos fãs com a maquiagem. A artista, que tentava a carreira de atriz, encontrou nos videos curtos do TikTok e na maquiagem a forma de ganhar a vida e viver da arte.

Elis Valeriano é uma multi artista brasileira que iniciou sua carreira como atriz, mas atualmente está distante dos palcos por causa pandemia do covid-19, o que a fez começar a criar conteúdo para a internet, interpretando através da maquiagem, personagens conhecidos.



Seus conteúdos são originais, já que a própria artista quem cria, grava, roteiriza, produz e edita seus vídeos. Por meio dessas maquiagens, Elis entretém o público e assim também conquistou centenas de fãs e seguidores, se tornando inspiração e referência no ramo.

“Logo no começo da pandemia eu quis fazer algo voltado pra internet, e meu primeiro vídeo no TikTok já explodiu, no caso os três primeiros que foram a Coraline, Michael Jackson e Coragem, o Cão Covarde”, explicou ela. “As pessoas votam em uma enquete que eu coloco nos stories do Instagram e o público decide qual maquiagem eu vou fazer. Tenho sempre como opção o que estiver em alta, sabe? Como o velhinho de Round 6 que eu fiz, porque não quero fazer algo que ninguém conhece, meu conteúdo é pro meu público, afinal”.

Elis nasceu e reside em São Paulo. Aos 10 anos de idade iniciou sua carreira como atriz, tendo se apresentado em lugares como Theatro Municipal de São Paulo e Teatro Itália, participando também de algumas novelas do SBT. Além disso, trabalhou no show do youtuber Lucas Netto.

*Estagiária sob a supervisão de Pedro Ibarra