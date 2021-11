Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa ganha pôster oficial com Doutor Octopus

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Na madrugada desta segunda-feira (8/11), o filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa , terceiro filme do herói no MCU, ganhou um cartaz oficial. Na imagem, o herói aparece em destaque rodeado pelos tentáculos do Doutor Octopus e, ao fundo, pode-se ver o Duende Verde.

O filme é estrelado por Tom Holland no papel do Amigo da Vizinhança, e conta com a participação já confirmada de Alfred Molina , que interpretou o mesmo vilão em Homem-Aranha 2 (2004).

Para o Duende Verde, no entanto, a participação de Willem Dafoe, que o interpretou no filme de 2001, não foi confirmada, mas o visual do personagem no pôster é parecido com o do primeiro filme.

Outro ator confirmado no longa-metragem é Jamie Foxx , o Electro de O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014). Veja o cartaz oficial, abaixo:



Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa estreia em 16 de dezembro e contará com Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Benedict Wong, Jon Favreau e Benedict Cumberbatch. O longa é dirigido por Jon Watts , que comandou os dois filmes anteriores do herói no MCU.

No filme, após os acontecimentos de Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), Peter Parker tenta apagar da memória de todas as pessoas que ele é o herói, recorrendo ao Doutor Estranho para tentar mudar a realidade. Veja o trailer: