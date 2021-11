Morre Enrique Rocha, conhecido por papel em 'Rebelde', aos 81 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Televisa S.A)

O ator Enrique Rocha, também conhecido como Rochón, faleceu aos 81 anos de idade. A morte do artista foi confirmada nas redes sociais, mas a causa ainda não foi divulgada. Ele ficou conhecido por interpretar o personagem Leon Bustamante na novela mexicana Rebelde, um político corrupto pai de Diego (Christopher von Uckermann) na produção.

Em 2010, Rochón fez um dos últimos trabalhos em Amores verdadeiros, trama exibida no SBT. O ator estreou na televisão na primeira versão de La mentira, em 1965. A história foi responsável por projetá-lo no cenário artístico, ganhando o reconhecimento do público.

Ele também protagonizou sucessos como Eu compro aquela mulher, de 1992, e Duas mulheres, um caminho, no ano seguinte.

No Twitter, os protagonistas da novela mexicana Rebelde, Christopher Uckerman, Anahí e Dulce Maria lamentaram a morte do ator.

Hasta siempre querido Rochon ????????siempre recordaré nuestras pláticas intensas , tus consejos e historias que siempre tenían sabiduría y humor y tu “wiskol “ te queremos y siempre te recordaremos ?????????????? un abrazo hasta el cielo pic.twitter.com/RqDwymjecu — Dulce Maria (@DulceMaria) November 8, 2021

Que fortuna haberte conocido … Hasta siempre querido Rochon. ???? pic.twitter.com/nNrm6QYlxl — Anahi (@Anahi) November 8, 2021