Como parte da Semana de Inovação 2021, o Museu Nacional da República será palco de intervenções artísticas a partir desta terça-feira (9/11). Das 18h às 23h, serão projetadas local citações de palestrantes e imagens dos planetas que compõem a galáxia SI-021, universo virtual criado especialmente para o evento.

Com o objetivo de discutir a inovação no setor público brasileiro, a Semana de Inovação 2021 é um evento organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia. O evento se estende até sexta-feira (12).

A sétima edição da conferência contará com nomes como Jimmy Wales, Steven Pinker, Madeleine Bunting, Anne Applebaum, João Campos e Erick Brimen. Os participantes terão acesso à 360h de atividades, 50h de conteúdo sob demanda e palestras de mais de 30 convidados de renome nacional e internacional. As inscrições para o evento podem ser realizadas no site oficial da Semana de Inovação.

Serviço

Semana de Inovação 2021

Evento on-line. De 9 a 12 de novembro.

Gratuito.