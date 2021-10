Tecnologia e inovação: Ibaneis quer trazer Web Summit para o DF

CB Correio Braziliense

Ibaneis irá a Lisboa para apresentar o potencial de Brasília para receber o evento -

Brasília poderá sediar o maior evento de tecnologia e inovação do mundo a partir de 2023. O evento chamado de Web Summit acontece no próximo mês em Lisboa, Portugal, e o governador Ibaneis Rocha (MDB) viajará ao país para que Brasília sedie a Web Summit por pelo menos cinco anos.

Detentora do Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), a capital Federal disputa com o Rio de Janeiro e Porto Alegre a quarta sede mundial da conferência. A Web Summit já passou por Hong Kong, na China, Toronto, no Canadá, e, agora, Lisboa, a capital portuguesa. Após o encontro com o GDF em Lisboa, os diretores do evento virão à capital conhecer e avaliar a estrutura para a realização do evento.

Os atrativos que colocam Brasília no páreo, na avaliação do governo, é a segurança qualificada, o hub aeroportuário do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, e a rede hoteleira centralizada, que possui acomodações de quatro a cinco estrelas.

O governador explica que a visita “não tem o propósito de apenas trazer uma conferência dessa magnitude para Brasília, o que já seria muita coisa, mas também apresentar todo o potencial do nosso parque tecnológico, gerando investimentos de grande porte em nossas fábricas da Biotic”, avalia.

Conferência

A edição deste ano em Portugal tem a expectativa de reunir, em três dias de novembro, pelo menos 40 mil visitantes, entre especialistas em tecnologia e investidores. Diretores executivos de grandes startups como Uber, Stripe e Waze também estarão presentes. O sucesso da Web Summit se deve principalmente ao impacto econômico do evento, que é o maior do país.

Impacto econômico

Somente em 2017, o governo português estimou um movimento anual superior a €300 milhões, o equivalente a R$1.977 bilhão. Diversos parceiros decidiram estabelecer operações no país, como a Google, Amazon, Mercedes, Pipedrive, Revolut, Cloudflare e BMW. O turismo conseguiu movimento €200 milhões, cerca de R$1.318 bilhão, entre voos, compras, alimentação, passeios e acomodações durante a semana da feira.

“Além de fomentar a economia, um evento desse porte nos dá visibilidade para que muitas empresas reconheçam o potencial da nossa capital e invistam aqui, gerando emprego e, consequentemente, mais renda”, destaca Ibaneis.

Devido ao foco na inovação em Biotecnologia e Tecnologia da Informação e Comunicação, o Biotic será o principal polo de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do DF. Para o evento, estão disponíveis 95,9 hectares de propriedade da Terracap, com possibilidade de expansão na Granja do Torto.

A expectativa é abrigar 794 empresas e mais de 2 mil estações de coworking (trabalho colaborativo), com geração de 7,6 mil postos de trabalho e 9,5 mil moradores no local, que será uma smart city onde as pessoas possam viver, estudar e trabalhar no mesmo local.

Colaboração

Com o objetivo de sediar o evento, as secretarias do Distrito Federal trabalham em uma articulação integrada. Para o titular da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Gilvan Máximo, “o Parque Tecnológico de Brasília sai do papel e passa a ser uma realidade. Voltar os olhos do mundo para o Distrito Federal por meio da Web Summit é atrair investimentos para a cidade inteligente que vamos construir, fazendo daqui um dos polos de tecnologia e inovação da América Latina, aos moldes do Vale do Silício, no Estados Unidos”, detalha.

A secretária de Relações Internacionais, Renata Zuquin, destaca que a iniciativa é capaz de atrair milhares de visitantes e gerar negócios de grande escala para desenvolver o potencial de Brasília. Avaliação defendida também pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Faria. “A localização geográfica de Brasília facilita o recebimento de pessoas de todo o país e o aeroporto internacional bem estruturado reforça nosso potencial para turistas de outras partes do mundo. Sem contar com a nossa vocação para o desenvolvimento de negócios, tanto pequenos quanto grandes, para a indústria da tecnologia e inovação no Biotic”, explica.

*com informações da Agência Brasília