Morre, aos 85 anos, o ator Dean Stockwell, de 'Duna'

O ator Dean Stockwell morreu no último domingo (7/11), aos 85 anos de idade. A assessoria do ator informou que a morte ocorreu por causas naturais. O artista estrelou produções como o filme Duna, lançado no ano de 1984, a série Quantum leap e o filme De caso com a máfia, onde foi indicado ao Oscar no ano de 1989, por sua atuação.

No papel, Stockwell era originalmente conhecido como Dr. Wellington Yueh e, apesar de não ter ganhado o Oscar, o artista tinha dois prêmios de melhor ator do Festival de Cannes, coletados bem no início da carreira, por Estranha obsessão, lançado em 1959 e Longa jornada noite adentro, de 1962.

Dean Stockwell se aposentou da atuação em 2015, dedicando seus últimos anos às artes plásticas. Stockwell deixa a esposa, Joy, e dois filhos, Austin e Sophie.