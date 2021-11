Lady Gaga e Facebook lançam especial sobre saúde mental

CB Correio Braziliense

(crédito: VALERIE MACON)

Durante o programa matinal CBS Morning desta segunda-feira (8/11), foi revelado ao público que Lady Gaga, por meio de sua organização sem fins lucrativos Born This Way, e o Facebook se uniram para juntos realizarem um especial sobre saúde mental. The power of kindness irá ao ar nesta sexta-feira (12/11), nos canais oficiais da rede e no Instagram.

O evento on-line terá duração de 30 minutos e mostrará Gaga conversando com jovens sobre diversos problemas relacionados à saúde mental, como depressão, crise de pânico e ansiedade, bem como o impacto da gentileza sobre esses problemas.

A organização da cantora, fundada em 2011, traz o mesmo nome de seu segundo álbum de estúdio e tem como objetivo promover condições para que os jovens consigam construir comunidades mais tolerantes, saudáveis e sustentáveis, além do incentivo às oportunidades. Em entrevista a Oprah, Gaga afirma: Acredito que, uma vez que você se sinta seguro em seu ambiente e adquira as habilidades para ser uma pessoa amorosa e receptora, as oportunidades para você são infinitas para se tornar um grande ser humano em funcionamento na sociedade.”

A artista, vencedora do Grammy, Oscar e Globo de Ouro, entra em cartaz no próximo dia 25 com o filme House of Gucci ao lado de Adam Driver, onde interpreta a esposa do herdeiro italiano, responsável por seu assassinato.