Gastronomia de Brasília chega ao streaming com a série Chef’s Origens

Com a intenção de gerar visibilidade ao polo gastronômico de Brasília, a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, em parceria com Instituto Educarte de Educação e Arte, apresenta a série Chef’s Origens. A produção foca em mostrar a vida nos bastidores das cozinhas dos grandes chefs da capital e será disponibilizado de forma gratuita nos serviços de streaming, Life Connect e Vimeo.

A ideia faz parte da fase 1 do Projeto Vida Conectada que visa incentivar o turismo gastronômico no DF, gerando mais representatividade e valorização do setor econômico que sofreu muito com os impactos da pandemia.

A série tem cinco episódios e é dirigida por Gabriel Linhares e conta com a participação de nomes como Marcelo Petrarca do Grupo Bloco C e Restaurante Lago; Cristiano Komiya do New Koto; Thiago Paraíso do Ouriço e Saveur; Gil Guimarães da Casa Baco, Parrila Burguer e Baco Pizzaria; e Davi Neves do The Plant. Eles apresentam um pouco do cotidiano e do trabalho nestes restaurantes que são reconhecidos a nível nacional.

“Acho que foi uma iniciativa ótima, uma chance de mostrar a gastronomia de Brasília, a cultura do cerrado, os pequenos produtores, os chefs daqui, para o Brasil e talvez até para o mundo”, afirma Gil Guimarães. Ele vê com bons olhos a continuidade do projeto. “Acho que está só começando”, aponta o chef dos premiados restaurantes Baco Pizzaria, Casa Baco e Parrilla Burguer.

O seriado estará disponível nas duas plataformas de streaming a partir das 12h da próxima sexta-feira (12/11). Basta se cadastrar no Vimeo ou Life Connect que todos os episódios já estarão disponíveis para serem assistidos.