CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur) selecionou 90 artesãos para a comercialização de produtos em ações de oportunidades que acontecerão até fevereiro de 2022. Os nomes foram divulgados na manhã desta terça-feira (9/11), após as inscrições serem encerradas em 7 de novembro.



Os artesãos foram escolhidos por uma comissão constituída pela coordenação de Promoção do Artesanato, seguindo os critérios estabelecidos no Edital Simplificado nº 009/2021. Confira os selecionados aqui.

O edital escolheu manualistas e artesãos para participar de eventos de oportunidade que não tiveram tempo hábil, de ao menos 30 dias, para o lançamento de um edital de chamamento público específico pela Setur.

O processo de seleção, por meio do edital simplificado e com a seleção da Comissão de Promoção do Artesanato, busca garantir os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e transparência.

*Com informações Setur