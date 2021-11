Affair de Marília Mendonça, Matheuzinho desabafa após sofrer ataques na web

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

O cantor Matheuzinho , apontado como affair de Marília Mendonça ( 1995 - 2021 ), usou as redes sociais para falar sobre os ataques que vem sofrendo desde da morte precoce da cantora e compositora , na última sexta-feira, após acidente aéreo na região de Caratinga , no interior de Minas Gerais .

Vivendo o processo do luto, o artista pediu que as pessoas respeitassem o seu momento e a sua dor e que parassem de compará-lo com as outras pessoas.

Além disso, ele deixou claro que não irá conceder entrevista e nem dará declarações.

"Por favor, parem de me atacar! Eu não aguento mais ler comentários comparando a minha dor com a de outras pessoas... todos estão sofrendo muito! Não falem o que vocês não sabem, por favor. Isso pode magoar muita gente! Eu sigo em silêncio... só respeitem", escreveu o músico em seu Twitter .

"Não vou falar com ninguém, não vou dar entrevista a ninguém e sigo aqui com meu luto e minha dor. Por favor respeitem isso! Que Deus conforte o coração de todos vocês".

Antes da tragédia, Matheuzinho estava vivendo o início do romance com a rainha da sofrência e já era visto em vídeos nos bastidores com ela, apesar do relacionamento não ter sido tornado público.

Os cantores se aproximaram nos últimos meses, depois do término da artista com o também cantor Murilo Huff , pai do seu único filho Léo , de 1 anos e 10 meses.