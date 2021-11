CB Correio Braziliense

A banda Greta van Fleet estará em turnê com o Metallica pelo Brasil - (crédito: Divulgação)

O quarteto norte-americano Greta van fleet anunciou, nesta semana, que fará um show extra no Rio de Janeiro, dia 3 de maio de 2022. A banda, que estará em turnê com o Metallica pelo país, tocará ainda em Porto Alegre, dia 21 de abril, em Curitiba, dia 23, em São Paulo, dia 25 e em Belo Horizonte, dia 27. A diferença é que no Rio o show será solo. O espetáculo faz parte da tour Dreams in gold, que passará em 2022 pelos Estados Unidos, Europa e América do Sul.

Não é a primeira vez que os músicos vem ao Brasil. Em 2019, a banda tocou no Rio de Janeiro e no Lollapalooza, em São Paulo. Inclusive, a pobreza vista nas cidades impressionou tanto o vocalista Josh Kiszka que serviu como uma das inspirações do músico para escrever The battle at garden’s gate.

Antes de chegar ao Brasil, a banda passa por Chile e Argentina, respectivamente. Os ingressos estarão disponíveis ao público geral a partir do dia 12 de novembro, às 10h, no site da Eventim, e ao meio dia na bilheteria oficial, localizada na Jeunesse Arena.