Shows da banda Metallica são remarcados para maio de 2022

CB Correio Braziliense

Pela segunda vez, shows da banda Metallica são adiados, o motivo seria a pandemia do novo coronavírus. Anúncio foi feito pela banda por intermédio de suas redes sociais, nesta segunda-feira (25/10). As apresentações que estavam originalmente agendadas para abril de 2020, foram adiados para dezembro do mesmo ano, agora, outra vez, serão adiados para maio de 2022. A banda passará pelas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba.

Metallica é uma banda norte-americana de estilo heavy metal originada em Los Angeles mas tem suas bases na cidade de São Francisco, composta por quatro integrantes: Ulrich (bateria) e Hetfield (vocal e guitarra base), o guitarrista Kirk Hammett (que se juntou à banda em 1983), e o baixista Robert Trujillo (membro desde 2003). A cidade de São Paulo já recebeu nove apresentações do grupo ao longo dos anos, sendo a primeira delas em 6 de outubro de 1989, no Estádio do Ibirapuera. A mais recente passagem deles pelo Brasil foi no dia 25 de março de 2017, no Festival Lollapalooza.

A banda brasileira Ego kill talent foi convidada a se apresentar nos shows de abertura, enquanto o grupo norte-americano Greta van fleet fará parte das apresentações como convidados especiais do Metallica.

Novas datas de apresentações:

5 de maio de 2022 - Porto Alegre - FIERGS



7 de maio de 2022 - Curitiba - Estádio Couto Pereira

10 de maio de 2022 - São Paulo - Estádio do Morumbi

12 de maio de 2022 - Belo Horizonte - Estádio Mineirão

Os ingressos que já foram vendidos ainda valem para as apresentações remarcadas para 2022.