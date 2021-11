Gilberto Gil concorre à eleição de membro da ABL nesta quinta (11/11)

CB Correio Braziliense

(crédito: photo ? @hallit/Divulgacao)

Depois de Fernanda Montenegro, Gilberto Gil pode ser o mais novo integrante da Academia Brasieira de Letras (ABL). O cantor concorre à eleição que ocorre nesta quinta-feira (11/111) para ocupar a Cadeira 20.



No total, três candidatos estão inscritos para a eleição da ABL. Além de Gil, estão na lista o poeta Salgado Maranhão e Ricardo Daudt. A eleição ocorre às 16h, no Petit Trianon, no Rio de Janeiro. O novo ocupante entrará como membro na vaga que foi de Murilo Melo Filho, morto em maio de 2020.



A expectativa é que Gil seja eleito, mas como não é candidato único, pode haver surpresas, como a eleição de Maranhão. O poeta maranhense é autor de 12 livros de poesia e também é compositor, com mais de 50 canções gravadas por nomes como Ney Matogrosso, Paulinho da Viola e Elba Ramalho.

A eleição é conduzida pelo presidente da ABL, Marco Lucchesi e, após a votação, há uma tradicional queima de votos. Salvador de Mendonça, Joaquim Manuel de Macedo, Emílio de Meneses, Humberto de Campos, Múcio Leão e Aurélio de Lyra Tavares são os ocupantes anteriores da Cadeira 20.

Durante o mês de outubro e início de novembro, Gilberto Gil esteve em turnê pela Europa. Foram 19 shows em oito países