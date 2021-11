Gaivota Naves apresenta apresenta EP inédito nesta quinta (11/11)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook/@juliadeagostini)

A cantora Gaivota Naves lança o seu novo projeto solo na noite desta quinta-feira (11/11), às 21h, na Infinu Comunidade Criativa, localizada na 506 Sul, ao lado da Praça dos Avós. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Acompanhada pelos músicos João Davi Mansur na guitarra, João Pedro Mansur no baixo, Felipe Viegas nos teclados e Marquinhos dos Santos na bateria, Gaivota explora junções de diversas linguagens e ritmos, do jazz ao rock, do indie ao eletrônico. No repertório, o single Dois, parceria com o produtor musical Ramiro Galas, além de músicas do Neoconcreto, seu EP com faixas inéditas.

Também integrante das bandas Joe Silhueta e Rios Voadores, Gaivota é conhecida por trazer o tom teatral para suas interpretações, com a voz potente e atuação performática. A apresentação desta quinta-feira (11/11) será a primeira da carreira solo da artista.

Sobre o Infinu

Infinu é uma comunidade criativa que funciona na quadra 506 Sul, com entrada pela W2. O espaço reúne mais de 80 empreendedores criativos diariamente. O projeto, inaugurado em junho de 2020, tem área de 400 m², é composto por um palco para shows, quatro operações gastronômicas e quatro lojas de arte, moda e design.

Show de Gaivota Naves

Quinta-feira, 11 de novembro, às 21h, na Infinu Comunidade Criativa, localizado na 506 Sul. A partir de R$ 30.