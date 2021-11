Sandra Annenberg homenageia Cristiana Lôbo: 'Mulher que admirava tanto'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Na tarde desta quinta-feira (11/11), a apresentadora Sandra Annenberg usou suas redes sociais para homenagear a jornalista Cristiana Lôbo, que morreu hoje, aos 63 anos.

Comentarista da GloboNews, Lôbo vinha lutando contra um mieloma múltiplo nos últimos anos, que foi agravado por uma pneumonia contraída nos últimos dias. Ela estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelo Instagram, Annenberg publicou uma foto da colega de profissão e lamentou a sua morte.

"Quando vi a Cris pessoalmente pela primeira vez, me deu um frio na barriga, não sabia o q falar. Alí estava uma mulher que admirava tanto e fiquei envergonhada de tietar… mas tietei! Disse: Cris, te acho o máximo! Adoro te ouvir, sua voz é poderosa e suave ao mesmo tempo. E te acho linda! Ela, simpática como sempre, abriu aquele sorriso iluminado e agradeceu", relembrou.

Na sequência, ela elogiou a jornalista: "Daquele dia em diante, sempre que encontrava, dizia a mesma coisa. Porque ela estava sempre tão forte, suave e linda! Ela tinha o poder de fazer as perguntas mais desconcertantes da maneira mais gentil possível. Pedi seu telefone e mandava de vez em quando (pra não me tornar chata, embora a vontade fosse de mandar sempre!) mensagens elogiando o tom, a calma, o vigor e a beleza que ela tinha no vídeo! Que mulher elegante! Deixo aqui meus sentimentos à família", lamentou.

