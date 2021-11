Otto estreia na literatura pela obra "Meu livro vermelho"

CB Correio Braziliense

(crédito: Hugo Sá)

O cantor e compositor pernambucano Otto, conhecido por diversas canções consagradas, estreia na literatura com a obra Meu livro vermelho. Trata-se de uma compilação de textos, reflexões e fotografias do cantor publicadas em seu Instagram entre os anos de 2014 e 2019 e transformados posteriormente em livro impresso.

Como uma especie de diário compartilhado com o publico, Otto aborda sentimentos cotidianos, capazes de compreender vestígios de um tempo e de um país sob o olhar do artista. Trata-se de uma escrita que expande a ideia do diário comum, uma vez que são relatos que serve ao escape da solidão. O livro também pode ser encarado como um oráculo, permitindo ao leitor abrir suas páginas de modo aleatório e tomar para si as palavras de Otto.

Em Meu livro vermelho, Otto revela suas emoções, epifanias e inquietações, diante das dificuldades e alegrias do cotidiano. Ao se colocar para todos em uma escrita totalmente aberta, o autor apresenta suas reflexões e emoções e faz da escrita na internet um espaço de experimentação poética para seus relatos.

Meu Livro Vermelho está em pre-venda no site da Impressões de Minas Editora.

