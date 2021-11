Organização internacional quer impulsionar indústria criativa brasileira

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Com a missão de internacionalizar a produção cultural brasileira e promover o intercâmbio entre o Brasil com os 23 países ibero-americanos, em parceria com a Organização dos Estados Ibero Americanos e a Secretaria de Cultura do Governo Federal, o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil MICBR) vai dar voz e visibilidade a artistas e produtores da área.

O MICBR 2021 será um evento aberto a todos os públicos e ocorrerá de maneira virtual entre os dias 17, 18 e 19 de novembro. Reunindo 115 empreendedores, 30 palestrantes e envolvendo representantes de nove segmentos culturais — audiovisual e animação, design, moda, editorial, jogos eletrônicos, música, museus e patrimônio, artesanato e artes cênicas —, o MICBR 2021 possibilitará o financiamento de iniciativas culturais e criativas, tendo como objetivo incentivar a profissionalização de agentes culturais, promovendo a cultura brasileira entre países estrangeiros.

"É uma iniciativa que funciona como estímulo para a recuperação econômica do setor cultural. Uma plataforma que conecta mercados regionais, habilitando produções e itinerâncias em diferentes países", explica o diretor e chefe de Representação da Organização dos Estados Ibero-Americanos no Brasil, Raphael Callou, através do material de divulgação.



As inscrições podem ser feitas de maneira gratuita e já estão abertas pelo site.