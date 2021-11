Taylor Swift lança curta metragem para música queridinha dos fãs

PG Pedro Grigori

Nove anos após o lançamento, a música All Too Well finalmente ganhou um videoclipe. Para promover o relançamento do álbum Red, Taylor Swift decidiu presentear os fãs com um curta metragem de 15 minutos de duração para uma das faixas queridinhas dos swifties — como são chamados os fãs da cantora.

Para protagonizar a superprodução, Taylor Swift escalou Dylan O’Brien (de Teen Wolf e Maze Runner) e Sadie Sink (de Stranger Things e a trilogia Rua do Medo). All Too Well foi lançada em 2012, e mesmo sem ser single, ganhou um espaço especial no coração dos fãs.

Em 2019, o crítico de música da revista Rolling Stone, Rob Sheffield, elegeu All Too Well como a melhor música da década de 2010. “Todos os detalhes de All Too Well são cálculos de mestre, desde as camisas xadrez ao papel amassado, até a volta para casa sozinha, até a festa de dança na cozinha, até a maneira como suas presas saem para aquele “yeeeeah” no minuto 4:37”, diz o crítico.

Com o relançamento do Red, que chegou às plataformas de áudio nesta sexta-feira (12/11), Taylor lançou uma nova versão da balada — agora com 10 minutos de duração.

All Too Well é uma música de amor que fez sucesso entre os fãs pela incrível composição. Na faixa, Taylor conta detalhes de um relacionamento que deu errado, como se buscasse entender o que fez tudo ir água abaixo. E, principalmente, mostra a dificuldade de esquecer os detalhes de um grande amor, mesmo quando ele já chegou ao fim.







No videoclipe, que é dirigido e roteirizado pela própria Taylor, Sadie e Dylan são um casal com diferença de idade. O curta mostra cenas do casal apaixonado até o ápice das brigas, que tem início após um jantar com amigos. O curta recebeu mais de 1,5 milhão de visualizações em 30 minutos.

Preparem o lencinho e o cachecol para dar play:

História de amor com Jake Gyllenhaal

Mas sobre quem fala a música? Tudo indica que All Too Well é sobre o namoro de Taylor com o Jake Gyllenhaal, que durou alguns meses entre 2010 e 2011. O relacionamento foi altamente acompanhado pela imprensa norte-americana. Em dezembro de 2010, o casal foi perseguido por dezenas de paparazzis em um parque de Beverly Hills. O assédio foi tão grande que Jake ligou para a polícia pedindo por ajuda.

Taylor e Gyllenhaal namoraram entre 2010 e 2011 (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com o lançamento da nova versão da música, o assunto voltou aos holofotes. Em parte inédita da letra, Taylor conta que o amante teria jogado as chaves do carro nela e fala sobre o gosto dele por mulheres mais novas. "Você disse que se nossas idades fossem mais próximas, talvez tudo ficasse bem e isso me fez querer morrer. Eu vou ficar mais velha, mas suas amantes vão permanecer com a minha idade", diz trecho da música. Na época do namoro, Taylor tinha 20 anos e Gyllenhaal 29.

O nome de Jake Gyllenhaal entrou para os Trendings Topics no Twitter, e o ator recebeu críticas e virou meme.

