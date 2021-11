Taylor Swift lança regravação do álbum 'Red', lançado originalmente em 2012

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nesta sexta-feira (12/11), Taylor Swift animou os fãs ao lançar a regravação do álbum Red. Tendo sido lançado originalmente em 2012, a produção surge agora em uma "versão Taylor". Há dois anos ela falou sobre o planejamento da regravação de todas as músicas compradas por Scooter Braun.

A cantora regravou as 16 faixas originais e inovou ao acrescentar outras 14 músicas, que foram feitas em parcerias com artistas como Chris Stapleton, Ed Sheeran and Phoebe Bridgers. Estarão presentes singles como We are never ever getting back together e I knew you were trouble.

"Apenas um lembrete amigável de que eu nunca teria pensado que era possível voltar e refazer meus trabalhos anteriores, redescobrir a arte perdida e as pérolas esquecidas pelo caminho, se vocês não tivessem me encorajado. Red está prestes a ser meu novamente, mas ele sempre foi de vocês", escreveu a artista no Instagram.