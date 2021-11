Bruna Marquezine revela que era segunda opção para interpretar a Supergirl

DL Douglas Lima - Uai

Bruna Marquezine surpreendeu o público ao revelar, em uma entrevista ao podcast Mamilos , que fez testes para interpretar a Supergirl no filme The Flash e ficou em segundo lugar, perdendo a vaga para Sasha Calle .

A atriz contou que chegou a fazer um teste de química com Ezra Miller , protagonista do longa-metragem dirigido por Andy Muschietti e roteirizado por Christina Hodson . O filme chegará aos cinemas em 4 de novembro de 2022 .

Bruna concorreu contra 60 atrizes de diferentes nacionalidades, sendo a única brasileira aprovada na fase final dos testes.

"Sessenta pessoas foram testadas. Eu soube de alguns nomes de atrizes que eu admiro profundamente, e que eu sempre considerei serem artistas muito melhores que eu, muito mais capacitadas que eu, com muito mais bagagens, enfim. E eu fui a única brasileira aprovada", afirmou.

"Fui para o Top 5, fui para o Top 2. Era para o filme do Flash. Até então era para uma personagem que a gente não tinha muita informação, mas era uma mulher, normal, que em algum momento ia ter alguma relação com ele. Fui par ao Top 2, conversei com o diretor, e aí fui para um teste de química com o Ezra Miller, que é o novo Flash", acrescentou.



Marquezine garantiu que não ficou chateada por não ter conseguido o trabalho, e que ficou feliz por Calle . Na verdade, ela afirmou que o papel era perfeito para a atriz colombiana.

Além de tudo, ela reforçou que a experiência a engrandeceu como atriz e recebeu elogios inclusive do cineasta argentino.

"E pensar que eu cheguei tão perto de interpretar uma personagem tão icônica, e que todos tinham elogios, e que até hoje a gente mantém contatos com essas pessoas que querem trabalhar [com a atriz]... foi um momento tão especial".

Durante o bate-papo, ela contou que a pandemia da Covid-19 também foi um empecilho, visto que por conta das restrições sanitárias ela não poderia viajar para Londres , locação das filmagens, naquele momento.