Criança que foi salva de afogamento por Dani Suzuki morre neste domingo

A atriz Dani Suzuki contou que salvou uma criança da morte neste último sábado (13/11), ao resgatar um menininho afogado que lutava pela vida. Ela estava no carro quando avistou um pequeno de três anos em apuros e rodeado por algumas pessoas que tentavam o socorrer.

A famosa contou que estacionou o carro, ligou para o pediatra de seu filho Kauai e seguiu as orientações do médico para fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca. Ela relatou que ficou, em média, 20 minutos ajudando o menino a expelir a água e logo após chegou uma ambulância para o levar ao hospital.

"Ontem vivi uma das experiências mais difíceis da minha vida, de vida e morte. Uma criança que havia acabado de se afogar na piscina. Vi aquele corpinho molhado e roxo no chão, em meio a várias pessoas desesperadas, e larguei o carro no meio da rua. Era um menino de cerca de 3 anos, aparentemente já morto na grama" , escreveu a artista.

"Procurei alguém em sã consciência pra cuidar da irmã do menino que permanecia no meu colo aos prantos. Todo tempo Kauai que estava comigo, mas permaneceu no carro com Rico Tavares (marido da artista). E fui embora atônita, com a blusa molhada de vómito da criança e tremula sem saber se ela iria sobreviver. Demorei pra entender o que aconteceu, fiquei arrasada."

A famosa também comentou que uma pessoa da multidão a informou que a criança foi levada a UTI:

"Não sei explicar tamanha gratidão por essa notícia, muito obrigada, Thatiane Oliveira, pelo carinho em me escrever e me dar um retorno, tamanha gratidão e respeito que tenho pelo Dr Daniel que me conduziu de uma forma muito especial me dando uma força mais que espiritual pra agir. Foi Deus! Todo tempo foi Ele."

"Todo meu amor pra a babá que fez o que pode, o avô que mesmo debilitado ligou para o pai, todo meu amor pro Andrá, pai do menininho, amor pra irmãzinha que passou por isso, e equipe medica que cuidou dele no hospital. Deus meu corpo e alma serão sempre seus instrumentos."

Contudo, na tarde deste domingo (14/11), Dani informou que a criança não havia resistido:

"Sobre o post anterior… Eu acabei de ter notícias. Lamento profundamente informar, que o menininho não resistiu. Perdemos. Meus mais profundos sentimentos a família. Uma dor inimaginável . Todo meu amor ao pai, avô, baba e toda família, em especial sua irmãzinha. A vida nos coloca em situações que só Deus mesmo pra explicar. É o momento de oração. Que esteja em paz nas mãos de Deus" , lamentou.