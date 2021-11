Guia da limpeza: como limpar móveis de madeira, MDF, laminados e laca

LC Lugar Certo - Estado de Minas

Móveis de madeira ou de materiais que imitam esse acabamento são realmente lindos e nunca saem de moda. Entretanto, quando vamos limpar a casa, ficamos em dúvida sobre como limpar móveis de madeira. Por isso, é bom ficar atento ao tipo de material, visto que a madeira maciça exige outros tipos de cuidados.

Afinal de contas, embora possam ser parecidos, a madeira, o MDF ou MDP, o laminado e a laca são feitos com técnicas e materiais diferentes. Assim, exigem cuidados diferenciados. Isso porque a intenção é deixar o móvel bem preservado e sem sujeira.

Como limpar móveis de madeira

- A primeira dica é tirar o pó do móvel com um pano seco e macio, fazendo movimentos circulares.

- Depois disso, você pode passar uma cera específica para limpeza de madeira. A dica é aplicar uma pequena quantidade em um pano limpo e seco e depois espalhar pelo móvel, como um armário da cozinha.

- Mas se você não tiver esse produto em casa, não se preocupe. Basta pingar algumas gotinhas de detergente neutro em um pano umedecido com água e passar na mobília de madeira.

- Para finalizar, passe um pano seco e limpo. Assim, o móvel não fica úmido. Se preferir, passe óleo de peroba para dar brilho.

Como limpar móveis de MDF

O MDF e o MDP, embora sejam fabricados com partículas de madeira, precisam de uma técnica diferente de limpeza em relação aos móveis de madeira maciça.



Basicamente, você pode passar um pano umedecido apenas em água e, para finalizar, um pano seco e limpo para evitar a umidade.

Caso a peça esteja com uma sujeira mais resistente, a dica é usar detergente ou sabão neutro.

Entretanto, lembre-se que não é preciso passar cera ou lustra-móveis, pois o produto pode formar manchas na peça. É recomendado também evitar esponjas de aço para não riscar a mobília.

Como limpar móveis laminados

Os móveis laminados são feitos de lâminas de MDF e madeira. Portanto, deve-se evitar a todo custo deixá-los úmidos. A dica de limpeza é, praticamente, a mesma utilizada nos móveis de madeira maciça.

Você pode usar um pano umedecido com água e detergente neutro ou sabão líquido neutro. Em seguida, passe um pano apenas embebido em água para remover o excesso de sabão. Finalizando, passe um pano seco para secar bem a peça.

Agora, se ele estiver com manchas de caneta, você deve passar um pano umedecido em álcool para deixar tudo limpinho.

Como limpar móveis de laca

A limpeza diária do móvel de laca pode ser feita apenas com um pano seco para remover o pó. Mas se você precisa fazer uma limpeza mais profunda, a dica é passar um pano umedecido com água morna. Após o processo, seque bem com um pano macio.

No entanto, se você perceber que o móvel laqueado tem marcas de dedos, o jeito é apelar para o amoníaco. Por isso, coloque um pouco do produto em um pano seco e passe sobre as marcas. De preferência, ligue um ventilador próximo ao móvel para espalhar o cheiro do amoníaco.

Os móveis laqueados brancos costumam ficar amarelados quando ficam próximos de janelas. Por isso, para mantê-los branquinhos, você pode acrescentar um pouco de água oxigenada na hora da limpeza.



Resumindo, como limpar móveis de madeira é fácil, basta tomar os devidos cuidados com a mobília.