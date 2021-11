Espetáculo celebra Consciência Negra no Espaço Cultural Renato Russo

CB Correio Braziliense

Em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra, artistas, professores e alunos vão mostrar os resultados do Azulim Para Todos, programa de capacitação com oficinas envolvendo três linguagens do hip-hop: música (rap e DJ), dança (break) e artes plásticas (graffiti). O espetáculo gratuito Tributo aos heróis negros a partir das 18h30 deste sábado (20/11), no Espaço Cultural Renato Russo, localizado na 508 Sul.

Apresentam-se no palco Lio MC e Iran (Liberdade Condicional RAP), Cléo Street, Luiz Fernando (B.Boy Testa), Lapixa, Darley César, Mestre Minhoca e Paulinho Branco.

O Tributo aos heróis negros é um espetáculo de múltiplas linguagens que homenageia Carolina Maria de Jesus, Zumbi dos Palmares, Luís Gama, James Brown e Nelson Mandela, e foi premiado pela Brazil Foundation em 2011.

O Grupo Azulim tem quase 30 anos de atuação nesse segmento e já participou dos maiores eventos do hip hop no Distrito Federal, entre eles seis edições do Rap Chistmas (evento com foco na arrecadação e distribuição de alimentos e agasalhos nas comunidades de Sobradinho II e Santa Maria, realizado sempre em dezembro), e duas edições do Desafio de B.Boys 2vs2 (o maior festival de breakdance do DF), além de apresentações nas ruas de lazer comunitárias de cidades satélites.

20 de novembro, às 18h30, no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Gratuito.