Netflix anuncia 'Depois do universo' nova produção brasileira para 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: Nat Odenbreit/Netflix/Divulgação)

A Netflix anunciou na última sexta-feira (12/11), o filme Depois do universo, drama romântico ambientado em São Paulo. Protagonizado por Henry Zaga (Os novos mutantes) e Giulia Be, a mais nova produção da plataforma faz parte do projeto Mais Brasil na tela.

Na trama, acompanhamos Nina (Giulia Be), uma talentosa pianista que sofre de lúpus, uma doença autoimune que atacou o seus rins. No hospital, a jovem é surpreendida por uma forte conexão com Gabriel (Henry Zaga), um dos médicos da equipe que a atende e irá ajudá-la a superar sua inseguranças na luta para voltar aos palcos.

Com realização da Camisa Listrada e produção de André Carreira e Luciano Reck, o longa também conta com a participação de João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis, Adriana Lessa, Denise Del Vecchio e João Côrtes. Escrito e dirigido por Diego Freitas, Depois do Universo está previsto para estrear na plataforma em 2022.