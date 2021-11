Em nono álbum, banda Fresno tem faixas ecléticas e parcerias musicais

IB Isabela Berrogain*

Lucas Silveira, Gustavo Mantovani e Thiago Guerra, da banda Fresno - (crédito: Camila Cornelsen/Divulgação)

Após 42 versões e um ano e meio de espera, a banda Fresno lançou seu nono álbum de estúdio, Vou ter que me virar. Ao longo de 11 faixas, a banda mostra grande versatilidade musical, passando pelo rock, pop e até batidas eletrônicas, acompanhada por grandes nomes da música nacional e internacional, como Lulu Santos.

"O lançamento desse álbum começou no dia em que a gente soltou a primeira foto da banda como um trio", revela o vocalista Lucas Silveira, em entrevista ao Correio. A divulgação da nova formação da banda ocorreu em agosto, com o anúncio da saída do tecladista Mario Camelo.

Uma semana depois, a Fresno deu início ao projeto INVentário, em que o grupo disponibilizou na internet, durante o período de um mês, 20 faixas. Além do intuito de "se livrarem" das músicas acumuladas, os artistas utilizaram o lançamento como estratégia de divulgação de Vou ter que me virar, mesmo antes do anúncio do álbum. "A gente percebeu que precisava angariar o nosso público de novo, que estava por aí ouvindo várias coisas, e o INVentário serviu para isso. São músicas que mexem com públicos diferentes", explica Silveira.

Apesar de se tratarem de projetos diferentes, algumas faixas que fazem parte do INVentário, como 6h34 (Se liga guria), Eles odeiam gente como nós e Agora deixa, também estão na tracklist do álbum Vou ter que me virar. As músicas entraram no disco para substituir EVA, Deus ex machina e Broken dreams, singles lançados pela Fresno no início de 2020, quando o grupo se preparava para lançar um novo disco, plano que foi adiado devido à pandemia.

Parcerias

Entre as faixas mais vibrantes do disco, destaca-se Já faz tanto tempo, parceria com o cantor Lulu Santos. "É uma presença de peso", aponta o baterista Thiago Guerra, sobre a gravação com o artista.

Além da ilustre presença de Lulu, o álbum ainda conta com importantes parcerias internacionais. Na música Tell me lover, que se divide entre trechos em língua portuguesa e inglesa, a Fresno compartilha os holofotes com o músico Alejandro Aranda, conhecido pelo projeto solo Scarypoolparty, e com a instrumentista Yvette Young, que, para Silveira, é a maior guitarrista do mundo atualmente. "Às vezes, a gente fica pensando: 'Olha as pessoas que levam a gente a sério e cantam com a gente', porque a gente ainda tem um sentimento de sermos só uns caras do colégio", finaliza o vocalista.

*Sob a supervisão de José Carlos Vieira