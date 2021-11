Arctic Monkeys anuncia shows e confirma novo álbum de estúdio

CB Correio Braziliense

(crédito: Zackery Michael / Divulgação)

O premiado grupo britânico Arctic Monkeys está de volta. Após 2 anos de hiato, a banda anunciou em suas redes novas datas para shows no leste europeu. Eles passarão por Turquia, Croácia, Bulgária e República Tcheca em agosto de 2022. Entretanto, ainda devem surgir novidades antes desse período. O novo disco do grupo já é uma realidade e, segundo o baterista Matt Helders, está previsto para 2022.

A janela de festivais europeus, onde o grupo geralmente inicia suas turnês, está cheia para o primeiro semestre do ano que vem. O que pode significar que mais apresentações da banda estão por vir. O grupo já esteve no Brasil algumas vezes, sendo a última no Lollapalooza Brasil 2019.

O novo álbum, confirmado por Matt Helders em entrevista ao 5 Live Breakfast, será o sétimo da banda, que se lançou na cena de rock britânica em meados de 2004. Ainda não há previsão de data ou detalhes sobre o nome e músicas do trabalho que está por vir.

O último disco, Tranquility base hotel & casino, lançado em 2018, não agradou os fãs em geral. De qualquer modo, permeia no grupo a característica de serem inquietos, de maneira com que todos os álbuns se diferenciam. Cada fase da banda possui nuances e detalhes específicos.



Os Monkeys são aclamados na cena musical de premiações. Os artistas possuem sete Brit awards e um Mercury prize, além de algumas indicações ao Grammy. O vocalista, Alex Turner, é ativo em parcerias. Produziu o primeiro álbum de estudio da cantora Alexandra Savior e faz parte de outro projeto musical, The Last shadow puppets, em dupla com Miles Kane.